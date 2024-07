Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "James Rodriguez ha rescisso con il San Paolo!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di J.M.Colomo

CALCIOMERCATO LAZIO - Manca solo l'ufficialità, ma James Rodriguez presto non sarà più un giocatore del San Paolo. Come riportato dal portale Gazeta Esportiva, infatti, il colombiano avrebbe rescisso il suo contratto con il club brasiliano. A breve quindi sarà libero di scegliere senza vincoli la sua prossima squadra. Su di lui rimane forte l'interesse della Lazio, che da tempo sembra averlo messo nel mirino. Attenzione però anche alle altre concorrenti come Celta Vigo, Real Betis e Napoli che potrebbe inserirsi nella corsa al trequartista.