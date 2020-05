Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "L'operazione Talles Magno si complica"

Il prossimo 26 giugno Talles Magno compirà 18 anni. E in patria non ci sono dubbi che l'attaccante del Vasco da Gama, miglior giocatore del Brasile campione del Mondo Under 17, sarà il prossimo talento destinato a incantare l'Europa. Se però, fino a qualche settimana fa, la Lazio, oltre al Siviglia e al Leverkusen, erano convinti di poter avere la speranza di acquistare il giovane talento, ora la situazione sembra essersi complicata. Secondo quanto riportato da As, altri club, con più risorse economiche, si sarebbero avvicinati al giocatore. Questo non avrebbe fatto altro che aumentare il prezzo fino a 25-30 milioni. I nomi di questi "giganti europei" non sono stati ancora resti noti, ma Liverpool, Real Madrid e Barcellona sono stati accostati al giocatore negli ultimi mesi. Antonio Lopez, dirigente del Vasco da Gama, ha per il momento negato la presenza di qualsiasi offerta per Talles Magno ai microfoni del canale Papo na Colina: "Fino a questo momento non ci è arrivato nulla".

