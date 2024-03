Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Occhi puntati su un terzino argentino"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Terzino destro, capitano dell'Under 20 dell'Argentina e nel mirino di alcune delle più grandi squadre europee e non solo. È il profilo di Agustín Giay, attualmente in forza al San Lorenzo e che a soli vent'anni (classe 2004) ha già all'attivo circa 76 presenze tra i professionisti (più un gol segnato e 13 gettoni in Nazionale). A riportarlo è il portale spagnolo Marca, che sottolinea che per lui si prospetta una vera e propria asta nel prossimo mercato, dopo che l'estate scorsa è stato vicinissimo all'Atletico Madrid. A partire proprio dalla Spagna, il Granada avrebbe messo gli occhi su di lui: il diesse Matteo Tognozzi infatti l'aveva già visionato quando lavorava alla Juventus. In Italia, invece, è spuntato l'interesse della Lazio di Tudor e del Milan di Pioli, cosi come anche del Genoa, dell'Atalanta e del Bologna. Vale lo stesso in Francia per l'Olympique Marsiglia e per il Lens, che non se lo vorrebbero lasciar scappare. In Portogallo l'ha adocchiato il Benfica e in Arabia Saudita l'Al Sadd. C'è veramente una fila lunghissima per il difensore, che per quanto riguarda il suo futuro ha l'imbarazzo della scelta. A questo proposito ha parlato della sua situazione ai microfoni di Marca: "So che dietro di me ci sono tante squadre importanti in Europa, ma fino al 30 giugno penso solo al San Lorenzo. Dopo perché non fare il salto in avanti?".