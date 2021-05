Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Ipotesi scambio Muriqi - Ozan Tufan"

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore della Lazio, il club biancoceleste sarebbe all'opera per perfezionare i primi acquisti della squadra per la prossima stagione. Con Kamenovic chiuso a gennaio, il prossimo volto nuovo potrebbe arrivare ancora dalla Turchia e dal Fenerbahce. Secondo il portale ajansspor.com, i capitolini avrebbero messo gli occhi su Ozan Tufan. Il centrocampista è uno dei pezzi pregiati del club e ha vissuto una stagione da protagonista con 6 reti e 10 assist. Classe 1995, ha appena compiuto 26 anni, il giocatore vanta anche 58 presenze e 9 gol con la nazionale del suo paese. Il giocatore vuole provare un'avventura all'estero e avrebbe già informato il Fenerbahce. Il suo contratto scade nel 2023 e c'è una clausola rescissoria di 20 milioni che il club di Istanbul vorrebbe incassare. La Lazio ha manifestato il proprio interesse e, sempre secondo il portale, sarebbe pronta a sedersi per iniziare una trattativa. I rapporti tra le società sono ottimi dopo l'affare Vedat Muriqi dell'estate scorsa. Proprio l'attaccante Kosovaro, a sorpresa, potrebbe rientrare nell'operazione.

GLI SCENARI - Il club capitolino, sempre secondo ajansspor.com, avrebbe proposto tre possibilità di accordo. La prima consiste in cinque milioni di euro cash più il cartellino di Vedat Muriqi per l'acquisto a titolo definitivo del numero 7. La seconda prevede 15 milioni di euro con l'aggiunta del prestito annuale gratuito dell'attaccante biancoceleste. La terza, invece, prevede 16 milioni di euro per il cartellino del centrocampista con Muriqi che tornerebbe in Turchia in prestito oneroso da 2.5 milioni a stagione con la possibilità di rinnovo e/o di riscatto. Il numero 94 della Lazio avrebbe già dato l'ok al ritorno al Fenerbahce, mentre Ozan Tufan è affascinato dal provare un'avventura all'estero. Su di lui, però, la concorrenza è folta con molte squadre di Premier che hanno chiesto informazioni. Chissà se i buoni rapporti e la carta Muriqi non possano rivelarsi preziosi alleati nell'operazione. I club si sono dati appuntamento ai prossimi giorni quando si incontreranno per discutere dei due profili e capire la fattibilità dell'affare. Un anno dopo, l'asse tra Roma e Istanbul si scalda ancora.