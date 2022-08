Calciomercato Lazio, Emerson Palmieri disposto ad attendere la Lazio solo se...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri vuole un terzino sinistro, Lotito vuole vittorie. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sarebbe questo il siparietto tra il patron biancoceleste e l'allenatore avvenuto dopo il termine di Lazio-Bologna, con un divertente scambio di battute tra i due. Il nome che più piace al tecnico toscano si conosce, Emerson Palmieri. Negli ultimi giorni il West Ham era sicuro di poterselo accaparrare: per lui erano pronti offerta e contratto, poi secondo il The Sun la trattativa è sfumata. Palmieri vorrebbe tornare in Italia, magari da Sarri e sarebbe disposto ad aspettare la Lazio solo se ci fossero le condizioni necessarie per il trasferimento. Hysaj e Fares bloccano tutto, serve una cessione di almeno uno di loro. L'ideale sarebbe un prestito con obbligo di riscatto per poter strappare l'italo-brasiliano magari in prestito con diritto di riscatto per risparmiare.