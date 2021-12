Calciomercato Lazio, Escalante in uscita: contatti in corso con l'Alaves

Fuori dal progetto di Sarri, ai margini ormai da agosto. Gonzalo Escalante non ha fatto breccia nella nuova Lazio, ha giocato solo otto minuti in campionato, una presenza che risale alla prima giornata. A Empoli. Poi più nulla, se non panchine e tribune. Il giocatore argentino che lo scorso anno aveva messo insieme 30 partite tra campionato e coppe, oggi è invece un oggetto misterioso. Era stato preso nel gennaio 2020, era approdato nella Capitale sei mesi dopo, al termine del contratto con l'Eibar. Aveva firmato un accordo fino al 2024, con uno stipendio da circa 1,4 milioni di euro. Oggi è in uscita, Sarri l'ha bocciato, sul ragazzo c'è forte il Deportivo Alaves, ci sono contatti in corso, si tratta per arrivare a un accordo. Il giocatore ha dato già l'ok al trasferimento, tornerebbe volentieri in Liga. Il club iberico propone un prestito gratuito con diritto di riscatto a circa 2,5 milioni di euro; Lotito ha chiesto un prestito oneroso (circa 500 mila euro) al quale applicare anche un obbligo di riscatto a 2,5 milioni. La distanza non è ampia, si lavora per trovare un compromesso, con il giocatore che spinge per il buon esito dell'operazione. Il mercato in entrata dipende da quello in uscita: l'ha detto Sarri, c'è da credergli.

