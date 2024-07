Calciomercato Lazio | Fabiani su Djukanovic: "Ecco la verità!"

CALCIOMERCATO LAZIO - Nelle ultime ore sembrava tornato in auge il nome di Viktor Djukanovic, ala montenegrina dell’Hammarby. S’era parlato di un’offerta della Lazio recapitata al club svedese, una proposta da 4 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 5 milioni. Ma Djukanovic non è un nome in orbita biancoceleste, il classe 2004 non rientra nei piani della Lazio, che per il ruolo d’esterno mancino sta sondando altri profili. Nessuna proposta dunque per Djukanovic, come conferma il ds Fabiani in esclusiva ai nostri microfoni: «Smentisco categoricamente le voci che associano la Lazio al nome di Djukanovic. Come detto oggi e ribadisco adesso, il club è impegnato nelle uscite». Prima cedere, poi altri acquisti: questa l'idea della Lazio. Il mercato chiuderà a fine agosto, c’è tempo per muoversi ancora in entrata.

