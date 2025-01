Calciomercato Lazio | Fabiani: "Zaccagni-Napoli? Non è sul mercato!"

RASSEGNA STAMPA - Un rumor che ha ghiacciato l'intera Capitale. Zaccagni con le valige pronte direzione Napoli? Come ha spiegato il ds Angelo Fabiani, "non c'è nulla di vero". Il capitano della Lazio era finito nel mirino della squadra di Conte, ma come riporta il Corriere dello Sport, il sondaggio è morto sul nascere. Non solo, soprattutto la voglia dell'esterno fa molto in questa dinamica, dopo che dalla pancia del Bentegodi, Zaccagni ha espresso: "Non ho intenzione di andare via".

Questo perché nelle ultime 48-72 ore erano iniziati a circolare i rumors che lo vedevano in direzione Napoli. La linea del club è stata tracciata dal ds della Lazio: "Che figura ci farei a cedere pezzi importanti a gennaio? La squadra va completata, non smontata". Non solo, come sottolinea il quotidiano, da Formello resisterebbero anche se De Laurentiis, dopo il colpo Kvara, presentasse un assegno da 40 milioni. "Zaccagni non è sul mercato" la sentenza di Fabiani. Anche La Repubblica conferma e spiega la società di De Laurentiis è arrivata a offrire 30 milioni: proposta rifiutata dalla Lazio.