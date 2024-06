Calciomercato Lazio | Greenwood, Lotito disposto a sacrificare Mandas?

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio vuole provare a regalarsi Mason Greenwood. Il talento inglese, fermo per un anno e mezzo a causa di questioni extra-calcistiche, nel corso dell'ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Getafe, segnando 10 gol, servendo 6 assist e ricevendo il premio di miglior giocatore del club spagnolo. Il 1° luglio farà ritorno al Manchester United che ha già espresso la volontà di metterlo sul mercato per una cifra che si aggiri intorno ai 40 milioni di euro. La concorrenza è agguerrita. Come riportato in esclusiva dalla nostra redazione, oltre Napoli e Juventus, a competere con la Lazio per assicurarsi il classe 2001 sarà anche la Roma di De Rossi. Senza contare gli interessamenti registrati dalla Premier e dalla Bundesliga. Per Lotito, però, Greenwood è un pallino che ha fisso in mente da agosto, quando nel corso dell'ultimo giorno di mercato non era riuscito a convincere i Red Devils a lasciarlo partire, spianando la strada al Getafe.

L'OFFERTA - Il patron biancoceleste è quindi intenzionato a riprovarci e, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, avrebbe messo sul piatto un'offerta da 18 milioni di euro, più il 50% sulla futura rivendita, che andrebbe a colmare la distanza con la richiesta degli inglesi. Tuttavia, a Formello si riflette già sul possibile rilancio. Qualora la proposta dovesse essere rispedita al mittente, la Lazio starebbe pensando di offrire allo United il cartellino di Christos Mandas, più un importante conguaglio economico.

IL FUTURO DI MANDAS - Il futuro del portiere greco - per il quale, secondo il quotidiano, sarebbe stati rifiutati 12 milioni di euro offerti dal Manchester City - è da monitorare. L'incontro con il suo procuratore, avvenuto qualche giorno fa a Formello, è servito a ribadire la disponibilità per andare avanti insieme, restando però vigili qualora dovessero arrivare offerte allettanti o, come in questo caso, presentarsi delle possibili occasioni. La Lazio, intanto, starebbe attendendo una risposta da Manchester, nella speranza che la dirigenza dei Diavoli Rossi possa accontentarsi già della prima offerta e lasciar partire Greenwood senza costringerla a far dei 'sacrifici'.