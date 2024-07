Calciomercato Lazio | Greenwood vede solo biancoceleste: attesa per il via libera

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio vuole regalare ai proprio tifosi il grande colpo. Da giorni la società biancoceleste ha avviato i contatti con il Manchester United per Mason Greenwood, profilo trattato anche lo scorso 31 agosto nelle ultime ore di calciomercato, prima che il talento inglese venisse prestato al Getafe. In Spagna si è messo in grande mostra, è stato premiato dai tifosi come miglior calciatore della stagione e - dopo una lunga assenza dai campi per motivi extra-calcistici - è pronto a riprendere per mano la sua carriera. Roma è la sua destinazione preferita. Il talento inglese è conscio che a Formello nutrono una profonda stima nei suoi confronti e che nella Capitale potrebbe avere un ruolo da vero protagonista, raccogliendo l'eredità di giocatori simbolo come Luis Alberto e Felipe Anderson. Una sfida interessante, che lo stuzzica e che lo ha spinto, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a mettere da parte l'interessamento del Marsiglia, scegliendo la Lazio come sua prossima squadra. Per completare il trasferimento, però, sarà necessario prima trovare l'accordo con i Red Devils. I biancocelesti sono arrivati a offrire un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, a questi andranno poi aggiunti ricchi bonus e una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Un'offerta importante che da Manchester stanno valutando attentamente, nella speranza che nel frattempo possa arrivare un rilancio. Forte della volontà del calciatore, però, la Lazio si pone in una posizione privilegiata, in attesa di ottenere il via libera per formalizzare quello che sarebbe uno dei colpi più importanti degli ultimi anni.

