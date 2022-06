Calciomercato Lazio, idea Sucic del Salisburgo se parte Milinkovic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un nuovo profilo per sostituire Milinkovic-Savic in caso di addio alla Lazio: si tratta di Luka Sucic, mezzala del Salisburgo di 19 anni. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il giovane croato sarebbe entrato nel radar di Tare già da diversi mesi e costituisce una tipologia di giocatore che ricorda da vicino il Sergej biancoceleste per qualità fisiche ma anche per visione di gioco e capacità di costruzione. Sucic ha una valutazione di 10 milioni di euro e un contratto con il Salisburgo fino al 2025, con diverse pretendenti che però non si sono ancora fatte avanti con decisione: si tratterebbe di Juventus, Milan, Manchester United e Liverpool. Allo stesso modo per Milinkovic c'è l'interesse di vari club europei tra cui il Chelsea, ma ancora nessuno sembra voler affondare il colpo. La Lazio aspetta e intanto considera le possibili alternative.