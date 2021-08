Calciomercato Lazio, il ds dell'Eintracht glissa: "Per Kostic nessuna offerta"

Parole che sanno di pretattica, di gioco delle parti. Ma che ovviamente fanno rumore. Sono quelle del ds dell'Eintracht Francoforte, Markus Krösche, rilasciate oggi in conferenza stampa. Il dirigente tedesco, interpellato riguardo alla trattativa che dovrebbe portare Filip Kostic alla Lazio, ha glissato, negando trattative e accollando la responsabilità di questi rumors alla stampa italiana: "Noi non abbiamo offerte per il ragazzo. I media italiani sono spesso molto risoluti su certi argomenti e credo sia anche questo il caso". In realtà, i contatti tra la Lazio e l'agente del giocatore, Fali Ramadani, sono costanti e c'è già una bozza d'accordo con il giocatore. Che sia lui il prescelto in caso di cessione di Correa, però, è ancora da dimostrare.