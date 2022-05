Calciomercato Lazio, Il Messaggero: "Ecco la decisione di Reina"

Biancocelesti che stanno ricostruendo la squadra in vista della prossima stagione e sarebbe arrivata anche la decisione del portiere spagnolo...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha chiuso la stagione al quinto posto staccando il pass per l'Europa League. Il club biancoceleste ora si tuffa sul mercato per puntellare la rosa che sarà rinnovata. La conquista dell'Europa fa scattare la clausola di rinnovo automatico presente nel contratto di Pepe Reina. Lo spagnolo, arrivato due estati fa dal Milan, in questi mesi si era preso un po' di tempo per decidere se proseguire in biancoceleste o scegliere un'altra destinazione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'estremo difensore alla fine avrebbe deciso di restare come secondo, usufruendo del rinnovo automatico.