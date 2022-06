Calciomercato Lazio, il Newcastle piomba su Romagnoli e lui...

Gli inglesi offrirebbero un ingaggio molto alto e la proposta fa gola al difensore, diviso tra la proposta allettante e l'amore per la Lazio

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il Newcastle vuole Romagnoli e sembra fare sul serio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, gli inglesi sarebbero pronti ad offrire al difensore quasi 4 milioni di ingaggio. Impossibile non essere attratti dall’idea di volare in uno dei club più storici d’Inghilterra (anche se ha già rifiutato l’interesse del Fulham), soprattutto se poi le cifre sono queste. Sirene inglesi anche dalle parti di Birmingham: l'Aston Villa sarebbe molto interessato al giocatore, con un'offerta simile a quella dei pretendenti di Newcastle. A tenere legato però Romagnoli alla Lazio ci sarebbe l’amore che da sempre prova colori biancocelesti, mai nascosto, che potrebbe fungere da "telepass" per riportarlo finalmente nella Capitale, stavolta sulla sponda per cui gli batte il cuore. Ad Anzio, Alessio ha incontrato Cesar, hanno scattato una foto insieme, l’hanno pubblicata sui social e i tifosi sono impazziti. L’ultima offerta di Lotito è di 2,8 milioni netti all'anno più bonus. I laziali fremono, Sarri ancor di più.