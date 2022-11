Calciomercato Lazio, il rinnovo di Milinkovic Savic entra nel vivo: i dettagli

Kezman, l'agente del calciatore, è in Italia e potrebbe esserci in questi giorni il primo incontro ufficiale. Lazio pronta a presentare...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio spinge per il rinnovo di Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e la società intende blindare il calciatore. Dal prolungamento del numero 21 biancoceleste dipenderà anche il futuro di Tare, in scadenza a giugno. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Lotito spinge affinché il diesse convinca Kezman a far rinnovare Sergej. Il rapporto tra il direttore sportivo e l'agente del Sergente è strettissimo e la Lazio punta proprio su questo per far continuare l'avventura di Milinkovic in biancoceleste. L'agente del calciatore è sbarcato nella Capitale e ieri era all'Olimpico. Si fermerà in Italia sino a Juve-Lazio, ma l'incontro ufficiale ancora non c'è stato. Il procuratore aveva rinviato ogni discorso al termine del Mondiale, ma la proposta monstre da 5 milioni (bonus compresi) a stagione ora ufficiosamente già sul tavolo potrebbe cambiare tutto. Si lavora anche alla clausola, è partita la trattativa per il serbo (corteggiato da Juve, Arsenal e United), anche se difficilmente si arriverà a una fumata bianca o nera prima dell'inizio del mercato. Tare fa da intermediario e non è escluso che possa esserci un primo incontro ufficiale in questi giorni.