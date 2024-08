Calciomercato Lazio | Laurienté l'Over scelto, Cherki il jolly? La situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio non è ancora in ripartenza: da Formello continuano a legarlo alle uscite bloccate. Hysaj - più gli altri esuberi - da piazzare. Cataldi rimane in bilico, Vecino partirà solo se sarà lui a chiederlo, è in scadenza 2025. Lotito e Fabiani puntano a liberare almeno un posto per inserire un Over nelle liste campionato e Uefa, altrimenti dovranno puntare sugli Under 22.

Baroni che ha chiesto un'ala, un vice-Zaccagni. L'Over prescelto è Laurienté, sempre che il Sassuolo abbassi il prezzo e si concludano con un pensiero positivo le valutazioni della dirigenza nei suoi confronti. La lista dei baby 2005, ricorda il Corriere dello Sport, è lunghissima, finora i nomi sono stati tutti smentiti, chissà che qualche altro non sia celato. Vitor Roque è irraggiungibile, ha rifiutato di trasferirsi all’Al-Hilal, il Barcellona non lo dà in prestito, lo vende. Non l’ha potuto tesserare per il fair play finanziario. Antonio Nusa del Bruges non ha superato le visite mediche con il Brentford, è al centro di un giallo. Assane Diao del Betis costa 15-20 milioni di dollari, tra 13 e 18 milioni di euro. Per Fernandez-Pardo del Gent servono 15 milioni, ci sono dubbi sui tempi della sua maturazione. Wesley del Corinthians costa 18 milioni di euro. I golden boy, insomma, hanno prezzi altissimi.



Un identikit da trequartista e ala è infine Rayan Cherki del Lione. Compirà ventuno anni il 17 agosto, è in scadenza nel 2025. I francesi partono da una valutazione di 20 milioni, potrebbero concedere uno sconto per non perdere il giocatore a zero. Il calciatore, che aveva ricevuto anche le attenzioni del Borussia Dortmund, chiede un contratto di almeno quattro anni a 2,5 milioni a stagione. Attaccante di qualità, alto 1,80, ha un fisico vigoroso, ha colpi. Ha giocato 141 partite con il Lione, così giovane (17 gol e 25 assist lo score). La Lazio attenderà l’evoluzione del mercato di agosto, difficilmente interverrà nei prossimi giorni, è più probabile pronosticare assalti dopo Ferragosto o nel finale di mercato.

