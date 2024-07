Calciomercato Lazio | Il Borussia Dortmund molla Cherki: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Negli ultimi giorni il nome di Rayan Cherki è stato accostato alla Lazio. Il profilo del classe 2003 si è aggiunto ai già noti Laurienté, Bellingham e James Rodriguez. Sul franco-algerino c'è da tempo anche il Borussia Dortmund, soprattutto vista la necessità dell'Olympique Lione di fare cassa quanto prima. Ma secondo quanto riportato dalla Bild, in Germania, i gialloneri nelle ultime ore avrebbero deciso di mollare la pista che porta al trequartista. Il motivo sarebbe semplicemente la mancanza di budget: dopo gli acquisti di Anton e Guirassy, la formazione di Sahin starebbe puntando tutto su Yan Couto, terzino brasiliano del Manchester City il cui valore si avvicina ai 25 milioni di euro. Anche nel caso in cui l'affare non dovesse andare in porto, il Dortmund andrebbe comunque su un difensore. Niente Cherki, quindi: la Lazio potenzialmente ha spazio per inserirsi senza concorrenza.