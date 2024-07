Calciomercato Lazio | Lione in crisi: il club costretto a cedere i suoi big?

TUTTOmercatoWEB.com

Il Lione deve accelerare sul mercato, soprattutto quello che riguarda le uscite. Come riportato da L'Equipe, infatti, il club deve effettuare cessioni per almeno 100 milioni da qui alla fine del mercato ovvero entro il 30 agosto.

Questa è infatti al cifra che il club deve raggiungere per non incappare in sanzioni da parte della Direzione nazionale del controllo di gestione (DNCG) che controlla i movimenti finanziari delle società. Al momento l'unica uscita è stata quella di Alvero, appena 5 milioni, e questa situazione potrebbe portare a addii eccellenti come quello di Tagliafico ma anche di Cherki, su cui la Lazio ha posato il suo interesse. Il Lione, vista la situazione, potrebbe abbassare la richiesta per il franco-algerino che ora viene valutato 20 milioni.