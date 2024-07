Calciomercato Lazio | Vertice Fabiani-Baroni: tutti i nomi in ballo

RASSEGNA STAMPA - Tre settimane all'inizio della nuova stagione e in casa Lazio è tempo di mettere a punto le ultime mosse di mercato in vista dell'inizio del campionato che prenderà ufficialmente il via il prossimo 18 agosto nella sfida contro il Venezia in programma all'Olimpico. Intanto il ds Fabiani tornerà proprio oggi a Formello dove ad aspettarlo ci sarà mister Baroni per fare insieme un vertice di mercato.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport ds e allenatore si vedranno per la prima volta dalla conclusione del ritiro di Auronzo di Cadore e il confronto servirà anche per fare chiarezza su nomi vari ed eventuali accostati alla Lazio. In pole rimane sempre Laurienté con il quale la società ha trovato l'accordo, ingaggio da 1.5 milioni all'anno, ma per il quale Carnevali chiede 15 milioni con Lotito pronto a metterne sul piatto 10. Piace anche Cherki del Lione ma il club francese chiede 20 milioni, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, e il giocatore vorrebbe come minimo un quadriennale a 2.5 milioni a stagione. La situazione low cost porta invece il nome di Correa che potrebbe liberarsi dall'Inter trovando un accordo sulla risoluzione del contratto con l'Inter in scadenza nel 2025. Tra le suggestioni rimangono invece i nomi di Bellingham jr, valutato 15 milioni, così come quello di James Rodriguez alla ricerca di un accordo per lasciare il San Paolo.