Calciomercato Lazio | Proposto Cherki del Lione: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome in orbita Lazio. Si tratta di Rayan Cherki, talento classe 2003 del Lione in scadenza di contratto nel giugno 2025. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club francese avrebbe offerto il trequartista ai biancocelesti, attualmente impegnati nelle uscite come confermato ai nostri microfoni dal diesse Fabiani.

Al momento però non arrivano conferme dalla società sulla candidatura del franco-algerino, che nelle ultime settimane è finito anche nel mirino del Borussia Dortmund. La richiesta dell'OL per lasciarlo partire ammonta a circa 20 milioni di euro. Ma per non perdere il calciatore a zero, più passerà il tempo e più la società sarà costretta ad abbassare le sue pretese. Il che ovviamente può giocare a favore delle pretendenti.