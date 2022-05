Calciomercato Lazio, le richieste di Sarri per la fascia sinistra: due in corsa

Il mister biancoceleste si aspetta almeno quattro rinforzi in difesa, portiere compreso. Per il ruolo di terzino mancino i nomi...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La difesa della Lazio sarà il reparto che subirà maggiori trasformazioni. Maurizio Sarri ha deciso di proseguire in biancoceleste, ma vuole garanzie sul mercato. Almeno due difensori centrali e un terzino sinistro mancino dovranno arrivare a Formello. Per la fascia i candidati sono sempre loro due: Emerson Palmieri e Fabiano Parisi. Il primo è di proprietà del Chelsea e ha giocato l'ultima stagione in prestito al Lione. Se i francesi dovessero riscattarlo per 15 milioni, la pista si fredderebbe all'istante. Diverso il discorso se il campione d'Europa dovesse tornare a Londra. Sarri lo ha già allenato ai tempi dei Blues e il terzino sarebbe contento di tornare a Roma e di riabbracciare il mister. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, diverso il discorso per il difensore dell'Empoli. Il club toscano è pronto a farlo partire, ma serviranno circa 15 milioni per strapparlo. La concorrenza è tanta per lui con l'Inter che lo ha sondato più volte, mentre il Napoli si è defilato dopo l'arrivo di Oliveira. L'Empoli spera in un'asta.