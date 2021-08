Calciomercato Lazio, Marusic rinnova fino al 2025: si attende l'annuncio

CALCIOMERCATO LAZIO - Marusic e la Lazio avanti insieme, il rinnovo del montenegrino fino al 2025 è fatto, manca solo l'annuncio ufficiale da parte del club. Il contratto del terzino biancoceleste era in scadenza nel 2022, andava prolungato per non rischiare di perdere il giocatore a zero la prossima stagione, nessun problema: ora bisogna attendere che l'indice di liquidità si sblocchi per depositare il nuovo accordo, così come per Radu, anche lui ancora a Roma fino al 2023 ma in attesa dell'ufficialità. Una formalità, Marusic ha detto di sì alla Lazio e ha firmato, guadagnerà di più. Sa di avere il gradimento di Sarri e con lui può crescere ulteriormente, è una scelta che fa felici tutti.

