Kamenovic, l'agente spazza via i dubbi: "Resterà alla Lazio al 100%"

L'agente di Kamenovic, Mateja Kezman, ha spazzato dubbi e perplessità, rispedendo al mittente le indiscrezioni che legavano il suo assistito a una riflessione legata al tema degli extracomunitari. La dirigenza della Lazio vuole puntare sul classe 2000: ha aspettato l'estate per formalizzare l'operazione. Il cambio di allenatore, e conseguente modulo, non ha modificato la posizione della società nei suoi confronti. Sarri non sarebbe convinto ma non c'è alcuna possibilità che il capitano dell'Under 21 serba venga dato in prestito per lasciare libero lo slot da extracomunitario per un altro acquisto. L'ha confermato il suo procuratore che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato: "Kamenovic resterà al 100 per cento alla Lazio. È giovane e crescerà, ha prospettiva. Sono arrivate tante richieste e non è vero che fosse stato preso a gennaio. Il contratto lo abbiamo firmato a luglio. Giocherà a Roma nella prossima stagione".

OSTACOLI - L'indice di liquidità non ha consentito al club di depositare in Lega l'acquisto di Kamenovic e Felipe Anderson, i contratti di Radu, Hysaj e Romero. "Ma noi non abbiamo ricevuto segnali diversi dalla Lazio", ha aggiunto l'agente. Il serbo ha firmato un quinquennale e per il suo cartellino i biancocelesti pagheranno 2,5 milioni di euro al Cukaricki. Sarri lo ha inquadrato da terzino sinistro. L'ex tecnico, nel doppio ritiro di Auronzo e Marienfeld, lo ha impiegato in alternativa a Hysaj e Fares. Kezman ha portato alla Lazio un fuoriclasse come Milinkovic, oltre che Marusic. Ora tutti gli occhi sono puntati su Kamenovic. Che resterà nella Capitale. Garantisce il procuratore.

