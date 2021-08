Lazio, Canigiani: “Abbonamenti e biglietti, ecco le novità"

In merito alla questione del rimborso abbonamenti della stagione 2019/20, sospesi a causa del Covid, è intervenuto oggi ai microfoni di Lazio Style Radio Marco Canigiani. Il responsabile marketing della Lazio ha chiarito le modalità di rimborso e di utilizzo dei nuovi voucher.

RIMBORSO ABBONAMENTI – “Circa un anno fa era stato emesso un voucher in proporzione per le cinque partite non usufruite del Campionato 2019/20, che poteva essere utilizzato per biglietti ma che purtroppo per questa stagione non è stato possibile fare o per l’acquisto del merchandising. Quel voucher aveva una durata che è scaduta e quindi tutti coloro che non lo hanno utilizzato per il merchandising conservandolo per l’acquisto dei biglietti, a partire da oggi o da lunedì potrebbero ricevere una mail all’indirizzo che avevano lasciato al momento della richiesta del voucher, con un nuovo voucher. Dovranno gettare quello vecchio e tenere da parte quello nuovo utilizzandolo per scalare il loro credito dai futuri acquisti di biglietteria. La mail arriverà da VivaTicket. L’acquisto riguarderà solo i biglietti perché in questa fase di campagna abbonamenti non credo si possa parlare. Dovrebbero ricevere il voucher circa 12.000 tifosi".

BIGLIETTI – “Ci saranno novità per quanto riguarda il partner biglietteria. Spingeremo molto sulla vendita online e quindi i codici dei voucher dovranno essere inseriti nei campi dedicati per scalare l’importo a disposizione dal prezzo del biglietto”

CARTONATI – "Ancora non ci sono novità per questi. Dobbiamo aspettare, l’idea iniziale era quella di consegnare a ognuno il cartonato però evidentemente dobbiamo aspettare per organizzare la consegna di questi per non creare assembramenti. Bisogna trovare il momento giusto e la modalità giusta per poter fare questo".

