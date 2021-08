Europa League, la Uefa celebra il record di Ciro Immobile – FOTO

È sempre Ciro Immobile l’uomo dei record. Il bomber biancoceleste è ormai una certezza per la Lazio. La squadra, la società e i tifosi sanno di poter contare sul suo aiuto. Sempre li pronto a dare il meglio di sé e a impegnarsi. Altruista, conosce il sacrificio e ne fa il suo punto di forza. Lo si nota in campo ma anche fuori. Tante sono le soddisfazioni personali che ha ottenuto con la maglia biancoceleste e non solo, la vittoria dell’Europeo con la Nazionale è l’ennesima. Sa come rendere orgogliosi di sé la famiglia, i tifosi, la società e i compagni. Oggi la Uefa Europa League, sul suo profilo Twitter ufficiale, celebra il suo record con la maglia della Lazio: 150 gol in 259 partite. “Il record di Ciro Immobile alla Lazio” è la frase che accompagna la foto della statistica.