Calciomercato Lazio, Minamino sogno od obiettivo? La situazione

Takumi Minamino, nelle ultime ore, è stato accostato alla Lazio. Il giapponese è in uscita dal Liverpool, gioca poco, chiuso dalla concorrenza spietata di giocatori come Salah, Mane, Luis Diaz, Jota e Firmino. Insomma, spazio poco. L’ex Salisburgo vorrebbe trovare maggior continuità, anche se a Liverpool sta bene e il rapporto con Klopp e i compagni è ottimo. Il manager tedesco non vorrebbe privarsene, lo considera un’alternativa di valore, ma non si metterebbe di traverso qualora arrivasse un’offerta convincente per il club e per il ragazzo. Per ora siamo ai sondaggi, non ci sono offerte pesanti sul tavolo del Liverpool e del giocatore. Sondaggi l’ha effettuati il Leeds, che però prima deve capire se giocherà o meno in Premier anche il prossimo anno. Sembra ci sia stato anche un interessamento dell’Inter. La Lazio s’è mossa? Da Formello smentiscono, anche se le voci circolano con una certe insistenza, con la suggestione di una Mizuno pronta a favorire l’arrivo di un giocatore nipponico a Roma. In realtà, Minamino non è un uomo immagine del brand di Osaka, ha un contratto in vigore con un famoso marchio tedesco. Ma il punto focale è un altro: il Liverpool per cedere il giocatore chiede una cifra che oscilla tra i 16 e i 17 milioni di sterline (19-20 milioni di euro). Una valutazione molto alta per la Lazio e in generale per i club italiani, più abbordabile invece per quelli inglesi. Interesse possibile? Sì, ma al momento non esiste una trattativa, soprattutto sulla base di una valutazione così alta. La Lazio ha altre priorità al momento, si sta concentrando su difensori, portieri e centrocampisti e deve capire se e come uscirà Milinkovic-Savic. Insomma quale sarà la cifra che eventualmente entrerà nelle casse del club se l’addio del fenomeno serbo si consumerà.

