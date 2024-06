Calciomercato Lazio | Muñoz ha firmato: ora vuole convincere Baroni

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sulla lista del direttore sportivo Angelo Fabiani al nome di Cristo Muñoz può essere messa una spunta. Il centrocampista spagnolo è un nuovo calciatore della Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, negli scorsi giorni il classe 2005 ha raggiunto la Capitale, si è sottoposto alle visite mediche di rito e ha firmato il suo primo contratto con i biancocelesti, un triennale fino al 2027, prima di darsi appuntamento con la società per il ritiro di Auronzo di Cadore.

L'11 luglio l'ormai ex Barcellona partirà alla volta delle Tre Cime di Lavaredo, durante la preparazione atletica si impegnerà per mettersi in mostra agli occhi di Baroni e il suo staff e magari strappare una conferma che gli eviti un anno da spola con la Primavera di Sanderra. Muñoz è l'ultimo di una lunga sfilza di calciatori che sono arrivati in questi anni da due della cantere più importanti del mondo. Dal Real Madrid di recente la Lazio ha acquistato Gila, con il Barcellona la tradizione è ancora più importante. Keita, Patric, Tounkara e Raul Moro sono gli ultimi arrivati dopo aver indossato la maglia blaugrana.

Da Formello sperano che il centrocampista possa ripercorrere le orme dei primi due, imporsi in Serie A e magari diventare un punto di riferimento per il nuovo allenatore e la squadra. Prima, però, un passo alla volta. La partenza per il ritiro decreterà l'inizio della nuova avventura. In veneto avrà modo di farsi conoscere dai suoi nuovi tifosi, muovere i primi passi da giocatore della Lazio e dare tutto per far vedere di essere già pronto.