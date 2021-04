Calciomercato Lazio, non solo Borrè: Tare studia dei colpi a parametro zero

Da sempre attento, fra i primi ad inserirsi nella corsa alle occasioni più ghiotte del mercato, Igli Tare si prepara ad un'altra sessione di mercato intenso nella quale potrebbero non mancare dei colpi a parametro zero. Era successo in passato con gli acquisti di Klose, Lucas Leiva e Reina, oltre al mancato approdo di David Silva. Potrebbe succedere di nuovo in questa sessione. Il primo giocatore in cima alla lista è Rafa Borrè del River Plate. Dall'Argentina continuano ad accostare l'attaccante colombiano alla Lazio, sicuri che il suo entourage stia mettendo tutti i discorsi in stand-by proprio in virtù dell'interessamento del club capitolino. In attesa di un'offerta, la pista rimane calda e da seguire.

NON SOLO BORRè - Ma fra i calciatori che a fine stagione saranno liberi di accasarsi gratuitamente in un altro club, ci sono anche altri nomi di lusso. Una mano in difesa potrebbe arrivare proprio dal mercato degli svincolati. Tralasciando gli inarrivabili Sergio Ramos, Alaba ed Eric Garcia, stando a quanto riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, ci sarebbe anche il profilo di Nikola Maksimovic, in uscita dal Napoli. Conosce l'Italia, da diverse settimane viene accostato al club biancoceleste, anche se conferme non sarebbero arrivate. Come non sono arrivate per Mustafi, Dragovic e Balbuena, in passato accostati alla Lazio. Le idee più suggestive però, portano a David Luiz dell'Arsenal, Thiago Silva del Chelsea e Sakho del Crystal Palace. Tutti e tre rientrerebbero nel discorso di accrescimento esperienziale della rosa, adottato negli ultimi anni. Ad oggi si tratta solo di idee, ma i profili sono interessanti e potrebbero dare una mano alla causa capitolina.