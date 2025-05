Calciomercato Lazio | Ora che succede? La lista dei partenti rischia di lievitare

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è fuori dall'Europa. La sconfitta subita contro il Lecce allo Stadio Olimpico di Roma pesa come un macigno sulla schiena di Marco Baroni e della squadra, che macchia una stagione positiva con l'ennesimo passo falso di un girone di ritorno complicato. I salentini festeggiano davanti al pubblico biancoceleste, i giocatori della Lazio escono a testa bassa consci di aver perso l'occasione per confermarsi in Europa, anche se in quella meno nobile della Conference League.

QUALE FUTURO? - Il clima che si respirava dentro all'Olimpico al triplice fischio era quello di frustrazione e di incertezza. Mentre si cercano cause e responsabili, i dubbi sul futuro si fanno sempre più acuti e cupi. Sarà Baroni il nuovo allenatore? Le prossime ore ci daranno indicazioni mentre da Formello, come vi abbiamo raccontato, ci sono due nomi che potrebbero prendere piede per il ruolo di sostituto. Ma qualora dovesse restare, quanti della rosa attuale saranno ancora a sua disposizione la prossima stagione? Altra domanda più che lecita, nata dal timore di veder partire alcuni dei propri beniamini.

PLUSVALENZE E ADII - Senza Europa, d'altronde, la Lazio avrà bisogno di ricavi per poter fare il mercato. Il famoso player trading diventa più un'esigenza che un'occasione per la dirigenza biancoceleste che dovrà fare i conti con i mancati introiti della Uefa e l'assenza di sponsor che possano finanziare la sessione estiva. A questo si aggiunge anche la volontà di alcuni calciatori che potrebbero lasciare la Capitale per soddisfare le proprie ambizioni europee e che già con la Conference League erano scettici sulla propria permanenza. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, delinea così una lunga lista che porta i nomi di Matteo Guendouzi, di Nicolò Rovella, Nuno Tavares, Gila, Castellanos e Isaksen. Profili che si aggiungono a quelli già in uscita di Provedel, Tchaouna, Vecino, Pellegrini e Hysaj. Mentre resta in bilico il futuro di Alessio Romagnoli, Pedro e Adam Marusic, che dovranno trattare con la società il proprio rinnovo.