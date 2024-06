Calciomercato Lazio | Parla Lotito: la situazione tra Greenwood e Samardzic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mason Greenwood e Lazar Samardzic sono attualmente i due nomi più caldi nel mercato della Lazio. Il primo è di proprietà del Manchester United e ha vissuto l'ultima stagione da grande protagonista al Getafe in Liga. Il secondo invece gioca ancora nell'Udinese, dopo il trasferimento all'Inter saltato l'estate scorsa. Il club laziale sembra spingerebbe forte su questi due profili da regalare a Marco Baroni per sostituire i partenti Felipe Anderson e Luis Alberto. Ma farli sbarcare nella Capitale non sarà semplice. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, proprio riguardo questi possibili affari il presidente Lotito avrebbe detto: "Greenwood o Samardzic? Non dipendono solo da me". Non un'apertura, ma nemmeno una chiusura: si tratta per trovare l'accordo giusto.