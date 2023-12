Calciomercato Lazio | Pedullà: "Nel mirino un gioiello dell'Empoli"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L'infortunio di Luis Alberto e la sempre più probabile partenza di Kamada per la Coppa d'Asia costringono la Lazio a fare delle valutazioni in sede di calciomercato. Il 2 gennaio avrà inizio la sessione invernale e la rosa sempre più ridotta all'osso necessita di un intervento da parte della dirigenza, come sottolineato anche da Sarri in conferenza stampa dopo la partita contro il Frosinone. In questo senso, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, negli scorsi giorni i biancocelesti avrebbero fatto un sondaggio per Samardzic. Il centrocampista è in rottura con l'Udinese a causa di un rapporto non idilliaco con Cioffi, ma la sua valutazioni di 25 milioni e il vantaggio guadagnato dal Napoli lo rendono quasi irraggiungibile. Motivo per cui la Lazio si guarda intorno, rispolvera la lista dei giocatori sondati in estate e vede sbucare di nuovo tra gli obiettivi il nome di Jacopo Fazzini. Il centrocampista di proprietà dell'Empoli in questa stagione si è conquistato la maglia da titolare e sta confermando quando di ottimo aveva mostrato nella scorsa. Sarebbero in corso delle valutazioni sul classe 2003 per capire se varrà la pena affondare a gennaio o spostarsi verso altri obiettivi.,