Calciomercato Lazio, per la porta Meret è più di un'idea: i dettagli

Pensieri e riflessioni in casa Lazio anche per quanto riguarda la porta. Le gerarchie sono cambiate ancora: Reina ha ceduto nuovamente il passo a Strakosha che dopo un anno in panchina è tornato a difendere i pali della Lazio come titolare. Il futuro però è più incerto che mai: come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'estremo difensore albanese è in scadenza di contratto e sembra non ci siano i margini per un rinnovo.

Per questo la Lazio sarebbe pronta a cederlo e uno dei profili che piace è quello di Alex Meret. Il portiere friulano non trova spazio nel Napoli e anche lui è in scadenza di contratto (2023). Senza garanzie da titolare non rimarrebbe in azzurro. Se Strakosha dovesse ricevere offerte allettanti anche in questa finestra di mercato non è da escludere che la Lazio possa fare un tentativo già nelle prossime settimane. I biancocelesti stanno vagliando anche altri profili come quello di Dragowski della Fiorentina ma anche Kepa del Chelsea, da sempre il preferito di Sarri.

