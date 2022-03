Calciomercato Lazio, per la porta spunta Perin: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuova idea per la porta della Lazio. In estate la società biancoceleste dovrà muoversi sul mercato per cercare almeno un portiere titolare per la prossima stagione. Sia Reina che Strakosha, infatti, sono in scadenza di contratto e la loro permanenza nella Capitale è tutt’altro che scontata. Sono tanti i nomi che circolano in orbita Lazio nelle ultime settimane. Da Kepa a Gollini passando per Silvestri, Carnesecchi e Sergio Rico. Come riporta La Stampa, il club capitolino ha messo gli occhi su Mattia Perin della Juventus. Il 29enne, nell’ombra di Szczesny e raramente chiamato in causa da Allegri, è in scadenza di contratto e potrebbe cercare una nuova avventura per trovare maggiore continuità e minutaggio. La Lazio può essere la soluzione giusta per lui. Tempo al tempo, il calciomercato deve ancora iniziare.