Calciomercato Lazio, Reguilon si allontana: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sergio Reguilon si allontana dalla Lazio. Il calciatore del Tottenham può tornare in Spagna per vestire la maglia dell'Atletico Madrid. Darebbe potuta essere un'occasione per la Lazio che però deve prima sistemare alcune cessioni, con Acerbi che è sempre più vicino all'Inter. Come sottolinea l'edizione odierna de il Messaggero, le condizioni delllo spagnolo e l'equilibrio interno sono alla base della decisione. Non è escluso, però, che un terzino sinistro di piede mancino possa arrivare prima del gong del calciomercato. Dipenderà dal calciomercato in uscita e dalle occasioni che potrebbero presentarsi da qui al primo settembre.