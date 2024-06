Calciomercato Lazio | Samardzic nel mirino: Lotito prova la mossa della contropartita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lotito non molla Lazar Samardzic che rimane un obiettivo concreto di mercato della Lazio. Come riportato dalla nostra redazione nella giornata di ieri a Formello è andato in scena un summit tra il patron biancoceleste, il ds Fabiani e il direttore tecnico dell'Udinese Gianluca Nani. Al momento la Lazio sarebbe pronta a mettere sul piatto 20 milioni, bonus compresi, mentre l'Udinese vorrebbe superare i 25.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport la distanza tra domanda e offerta è ancora notevole e, per questo, Lotito avrebbe provato a inserire diverse contropartite per abbassare la parte cash. Tra i proposti Cancellieri, Basic e Akpa Akpro con il primo che non dispiace all'Udinese al contrario di Basic che non convince e di Akpa che vorrebbe tornare al Monza.