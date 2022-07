Calciomercato Lazio, sempre più Vecino: i dettagli della trattativa

Fonte: MarcoValerio Bava, Mirko Borghesi-Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è più vicina a Matias Vecino. In giornata ci sono stati nuovi contatti e l'ottimismo per la buona riuscita dell'operazione è crescente. La società biancoceleste ha messo sul piatto un contratto di due anni, con opzione per un terzo anni, da 1,9 milioni a stagione più bonus. L'urugaiano ha abbassato le sue pretese, era partito da una richiesta di stipendio da 2,5 milioni, li stessi che percepiva a Milano. Forte, però, la volontà di tornare a giocare con Sarri che l'ha già allenato ai tempi di Empoli. Ora vanno sistemati alcuni dettagli e trovata la quadra sulle commissioni con l'agente. Comunque molto vicino alla Lazio. L'eventuale approdo a Roma di Vecino, non esclude anche quello di Ivan Ilic per il quale ci sono continui contatti con il Verona. La Lazio punta al doppio colpo, con l'obiettivo contemporaneo di sfoltire la rosa in mediana: Akpa e Kiyine sono in uscita, senza dimenticare la situazione di Luis Alberto. Il Mago non ha chiesto la cessione, ma tornerebbe volentieri al Siviglia che in queste ore sta chiudendo la vendita di Kounde al Chelsea per oltre 55 milioni di euro.