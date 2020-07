Calciomercato Lazio, si cerca la stretta finale per Kumbulla

Lazio ed Hellas Verona si erano lasciate dieci giorni fa con un incontro a Villa San Sebastiano, oggetto di conversazione il futuro di Marash Kumbulla. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, in questo periodo ci sono stati nuovi contatti tra le società per cercare di chiudere l'affare, ma non si è ancora trovato un punto d'incontro sulla valutazione finale del difensore albanese e su quella di André Anderson, inserito nella trattativa come contropartita tecnica. Setti è sceso a valutare Kumbulla 30 milioni, Lotito ne ha offerti 20 più Anderson, che per il patron della Lazio vale 7-8 milioni. Il Verona vorrebbe uno sforzo in più sulla parte fissa e sicuramente ci saranno nuovi contatti: la Lazio vuole evitare un ritorno di Inter e Juve, bisogna stringere per Kumbulla.

