Lazio, a Lecce la Champions può essere matematica: tutte le possibilità

LAZIO STATISTICHE - La sconfitta con il Milan brucia ancora, ma in casa Lazio si è tirato un bel sospiro di sollievo. La sconfitta casalinga dell'Inter con il Bologna permette alle aquile di mantenere i quattro punti di vantaggio sui nerazzurri. Non è finita qui, perché la sconfitta della Roma con il Napoli ha lasciato invariati i venti punti di distanza dal quinto posto. La qualificazione in Champions è sempre più vicina, ma potrebbe diventare matematica già nel prossimo turno. Alla Lazio basta battere il Lecce e sperare che sia la Roma sia il Napoli non vadano oltre il pareggio contro Parma e Genoa. In quel caso i punti di vantaggio su entrambe diventerebbero 23 (in caso di ko delle due) o 22 (in caso di pareggio) e le squadre di Fonseca e Gattuso non potrebbero più agganciare i biancocelesti. Discorso identico per il Milan, al momento distante 22 lunghezze, in questo caso alla Lazio basterebbe vincere in Salento o anche una delle prossime gare per assicurarsi di finire davanti ai rossoneri. Qualora Immobile e compagni dovessero pareggiare, con Napoli e Roma entrambe sconfitte, il vantaggio salirebbe a 21 e farebbero fede gli scontri diretti. Con i giallorossi il bilancio è in parità, ma la Lazio ha migliore differenza reti generale (+35 contro +12). Con i campani il conteggio sarebbe rimandato all'ultima giornata quando le due formazioni si affronteranno al San Paolo, con i capitolini che hanno avuto la meglio all'andata. Quindi la matematica qualificazione sarebbe in ogni caso posticipata. Il primo traguardo stagionale è a un passo, ma la speranza è quello di tagliarlo il prima possibile per poi concentrarsi sul sogno tricolore distante sette punti, ma in cui dalle parti di Formello ancora credono. Di seguito lo specchietto completo:

LAZIO MATEMATICAMENTE IN CHAMPIONS SE

- Batte il Lecce &

- Roma e Napoli non vanno oltre il pareggio

