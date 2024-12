Calciomercato Lazio | Si complicano le piste Casadei e Belahyane: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha individuato i suoi obiettivi di mercato per gennaio per rinforzare il centrocampo, ma, come fa sapere il Corriere dello Sport, non fila tutto liscio. Il primo nome è quello di Belahyane del Verona, per cui Setti chiede 20 milioni di euro. Una cifra altissima che andrà a influenzare inevitabilmente la trattativa, la quale potrebbe complicarsi ulteriormente una volta ultimato il passaggio di proprietà del club veneto. Inoltre c'è da considerare la concorrenza: non c'è solo la Lazio sul franco-marocchino, ma anche Napoli, Inter e Milan.

Una valida alternativa a Belahyane potrebbe essere Cesare Casadei, classe 2003 già puntato da Sarri nelle scorse stagioni, di proprietà del Chelsea ma con cui questa stagione non sta trovando spazio. Il club londinese però crede fermamente nel valore del calciatore e non ha intenzione di privarsene a titolo definitivo, ma solo in prestito secco. Ha caratteristiche simili a quelle di Vecino e vista la serietà dell'infortunio dell'uruguaiano (out per 10 settimane) sarebbe perfetto per il gioco di Baroni.