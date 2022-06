Calciomercato Lazio, si lavora in uscita: Vavro addio, Luis Alberto aspetta...

La Lazio deve operare in uscita per poi acquistare, da monitorare la situazione legata ad Acerbi: c'è distanza con il Milan

RASSEGNA STAMPA - Tre giorni all'apertura del mercato, serve accelerare, ma prima occorre cedere per sbloccare l'impasse. A fine maggio, quello destinato a salutare, sembrava Milinkovic, ma per ora offerte concrete non ne sono arrivate. Allora occhio a Luis Alberto. Una proposta da Siviglia è arrivata, Lotito l'ha ritenuta bassa, ma è una base sulla quale trattare, sempre considerando la percentuale sulla futura rivendita del 30% che la Lazio deve riconoscere al Liverpool. Il Siviglia ha messo sul piatto 16 milioni più bonus, serve uno sforzo in più, ma potrebbe essere la volta buona. Con la cessione di Luis Alberto il presidente vorrebbe guadagnare circa 20 milioni di euro puliti, magari con l'inserimento di bonus facilmente raggiungibili. Per ora Monchi non sembra voler rilanciare, ma potrebbe essere una strategia.

DIFESA - A proposito di ritorni. Come riporta la consueta rassegna stampa di RadioSei, sono attesi passi avanti anche nella trattativa con il Milan per riportare Acerbi in rossonero. Maldini e Massara hanno già trovato l'accordo con il calciatore, manca quello con Lotito. La richiesta per il cartellino dell'ex Sassuolo si aggira intorno ai 5 milioni, ma stavolta il presidente dovrà abbassare le sue pretese, magari scendendo intorno ai 3,5-4, anche perché Romagnoli non attenderà in eterno i biancocelesti. Le proposte che arrivano dalla Premier League sono ben più ricche rispetto a quella proveniente da Formello. Ancora tutto bloccato in entrata: ieri ci sono stati nuovi contatti sia per Casale che per Carnesecchi, senza novità rilevanti. Mentre dalla Spagna assicurano che la Lazio sarebbe interessata a Denis Suarez del Celta Vigo. Già oggi invece potrebbe arrivare l'ufficialità della cessione di Vavro al Copenaghen.