Calciomercato, Lazio su Racic? Arriva la smentita: "Felice al Valencia, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Racic - Lazio, arriva la smentita. L'indiscrezione è stata lanciata dai media spagnoli e ripresa da El Chiringuito, nota trasmissione iberica. Il mediano serbo, negli articoli, veniva accostato con forza ai biancocelesti, parlando addirittura di un'operazione in fase di chiusura. Notizia che, però, è stata smentita dall'agente del centrocampista classe '98, Igor Gluscevic. Il procuratore, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, ha chiarito la situazione: "Sono semplici rumors. Se c'è un interesse? Racic ha un contratto con il Valencia dov'è molto felice con Gattuso. Tare ha il mio contatto e immagino che sentirà il Valencia e anche me nel caso in cui l'interesse del club fosse serio". Si potrebbe trattare di smentite di rito, ma al momento le parole del procuratore si pongono in contrapposizione alle indiscrezioni. Il giocatore ha un contratto col Valencia che scadrà nel giugno del 2024. Nell'ultima stagione è stato schierato dal 1' da Bordalas in 13 occasioni, considerando solo i match di Liga. Proprio il presunto rapporto tutt'altro che idilliaco con l'ex allenatore, e con quello attuale, avevano portato i cronisti spagnoli a ipotizzare una sua cessione.

