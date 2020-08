Calciomercato Lazio, svolta Fares: accordo con la Spal a un passo

La Lazio sta chiudendo la trattativa per Mohamed Fares. L'esterno algerino è davvero a un passo dal diventare un nuovo giocatore biancoceleste. Decisivi i contatti avvenuti nel primo pomeriggio e ancora in questi minuti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la Spal e la Lazio sono d'accordo sulla valutazione di Fares che costerà sette milioni di euro, a cui dovrebbe essere aggiunto un altro milione di bonus. L'ex Verona firmerà un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Bonus compresi. Scavalcata la concorrenza della Fiorentina, mentre il Torino era uscito di scena una volta scelto Giampaolo per la panchina. Lazio-Fares, ci siamo...

Pubblicato il 4/08 alle 17.10