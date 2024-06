Calciomercato Lazio | Tchaouna, c’è la firma: tutti i dettagli del contratto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 - Ci siamo, Tchaouna è pronto a diventare un calciatore della Lazio. Accordo siglato in giornata per un quinquennale da un milione di euro a stagione più bonus. Ora si attende soltanto l'annuncio ufficiale che arriverà nelle prossime ore (o al massimo nei prossimi giorni) dopo che la Salernitana avrà ultimato tutte le pratiche burocratiche. Il francese sarà il primo colpo in entrata del calciomercato estivo biancoceleste.

La Lazio è a un passo dall'ufficializzare il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato. È prevista per la giornata di oggi, infatti, la firma di Loum Tchaouna al contratto che lo legherà al club biancoceleste fino al 2029. L'attaccante, reduce dalla stagione vissuta con la maglia della Salernitana, arriverà a Formello in compagnia degli agenti per confermare l'accordo con la Lazio e diventarne ufficialmente un nuovo calciatore - la Lazio l'ha acquistato versando nelle casse dei granata gli 8 milioni di euro della clausola rescissoria. Poi, alla ripresa degli allenamenti, inizierà a lavorare con tecnico e compagni in vista del prossimo campionato, al via nel weekend del 17-18 agosto.

