Calciomercato Lazio | Torna di moda un talento portoghese: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - "Ho allestito una sala scouting, ci sono otto persone che lavorano H24 che monitorano giocatori nel mondo. Di giocatori ce ne sono quanti ne volete", ha detto il presidente Lazio Claudio Lotito sul possibile colpo a centrocampo. Non c'è solo Fazzini, quindi, per cui la trattativa sembra essersi bloccata. La società tiene d'occhio diversi giocatori in giro per l'Europa, per esempio in Francia come vi abbiamo svelato in esclusiva. Ma non è finita qui.

Infatti è tornato di moda un altro profilo già valutato in passato. Si tratta di Gustavo Sá, talento classe 2004 del Famalicão che la Lazio aveva iniziato a seguire a ottobre, come vi avevamo raccontato. Conta come under 22 (può essere inserito in lista senza problemi) e ha una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Su di lui, però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c'è anche l'interesse di Porto, Benfica e Sporting Lisbona. Sarà complicato portarlo via dal Portogallo in questo mercato, ma Lotito e Fabiani lo tengono d'occhio.