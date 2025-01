Calciomercato Lazio | Fazzini in stallo, si guarda in Francia: i nomi nuovi

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Lo stallo su Fazzini, porta la Lazio a guardarsi intorno. L'Empoli per ora non cede alle richieste biancocelesti, rimane fermo sulle proprie posizioni e non libera il centrocampista. L'operazione non è saltata, ma vive una fase di stand-by, se ne sta occupando direttamente Lotito, è in contatto con Corsi, non si possono prevedere le mosse del patron. Ma non c'è solo Fazzini sul taccuino della Lazio, si possono aprire piste finora mai svelate, soprattutto dall'estero, lo confermano indirettamente anche le parole di Lotito a margine delle celebrazioni per i 125 anni del club: "Ho fatto un'offerta congrua all'Empoli, non è Fazzini o morte". La dirigenza monitora il mercato europeo, occhio al mercato francese, è spesso battuto. La squadra mercato laziale ha individuato due nomi, possono diventare piste interessanti. Uno è Andy Diouf, classe 2003, come Fazzini. Rispetto all'italiano, però, ha più fisico e gamba, gioca in posizione più arretrata, mediano nel 4-2-3-1 del Lens. Fisico imponente (alto 1 metro e 87), Diouf è un nazionale francese U-21, ha partecipato anche alla spedizione olimpica dei Galletti, è compagno di squadra di Tchaouna. Titolare nel Lens, Diouf a volte si muove anche da finto trequartista, ha strappo e fisicità, è un giocatore moderno. Il ragazzo ha una valutazione che s'aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro. Sarebbe un investimento, un giocatore importante, inseribile in lista senza problemi di slot.

DOUKOURÉ - Non è il solo nome proveniente da oltralpe che la Lazio tiene d'occhio. Piace anche Ismaël Doukouré, anche lui nato nel 2003, di proprietà dello Strasburgo, contratto in scadenza nel 2026. Altro centrocampista centrale che abbina quantità a buone qualità, gioca da centrale nel 3-4-2-1, a volte ha fatto anche il difensore, è più mediano rispetto a Diouf, ma sa anche impostare, il tecnico dello Strasburgo lo usa da centrale di difesa in emergenza, ma anche per le sue capacità di iniziare l'azione. Anche Doukouré è un nazionale U-21 francese, ha già messo insieme quasi 70 presenze con lo Strasburgo, c'è chi lo da in orbita Chelsea, forse perché la società controllante del club è la stessa dei Blues, costa circa 15 milioni di euro. Come Diouf, ovviamente, non occuperebbe alcun posto nella lista Serie A. La Lazio aveva seguito anche Valentin Atangana, ha rinnovato da poco col Reims, sarebbe una sorpresa il suo addio a gennaio al club transalpino, ma è un profilo che a Formello non hanno dimenticato. Occhio alla Francia, dunque, perché Fazzini rimane in stallo e novità potrebbero arrivare da oltralpe, con Diouf e Doukouré da aggiungere alla lista dei nomi da tenere in considerazione.

