Calciomercato Lazio: tutte le news, a 6 giorni dalla chiusura

Mancano sei giorni alla chiusura del calciomercato. la questione che più di tutte sta tenendo impegnata la Lazio è il rinnovo di Felipe Caicedo. Il giocatore è molto ammirato in Turchia - il Besiktas ha anche già avanzato un'offerta -, ma la priorità del club biancoceleste è quella di ottenere il rinnovo contrattuale dal centravanti ecuadoriano. Il prolungamento è stato annunciato da Inzaghi in conferenza stampa, dovrebbe essere questione di giorni. Su questo fronte c'è ottimismo. Si lavora anche sul rinnovo di Milinkovic-Savic: la prestazione contro la Sampdoria ha disegnato il profilo di un vero top player e la Lazio studia per lui un contratto che ne tenga conto sul piano economico. Un adeguamento che potrebbe arrivare al termine della finestra di mercato. Un occhio anche in uscita: si continua a cercare una sistemazione per Wallace e Durmisi. Per il terzino, si è riaperta la pista Fenerbahce: si ragiona sempre sul prestito, ma tra le parti manca un accordo sulle modalità. Il giocatore sogna una chiamata dal Betis o dal Marsiglia, ma ha accettato anche la soluzione turca. Per quanto riguarda il mercato in entrata, si valuta l'innesto di un centravanti anche se l'unica opzione al momento plausibile è quella di Petagna, con Llorente a un passo dal Napoli e Kalinic direzione Roma. La valutazione del giocatore spallino, però, resta comunque alta e questo potrebbe rappresentare un ostacolo. Infine, è delle ultime ore l'indiscrezione proveniente dalla Turchia, con la Lazio a lavoro per accaparrarsi un colpo in prospettiva. Si tratta di Vanja Panic, sul quale c'è anche il Besiktas. Sempre per l'attacco, anche il profilo di André Ayew è finito nei radar laziali.

