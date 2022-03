Calciomercato Lazio, verso un altro vertice per Romagnoli: le ultime

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

E' il nome più concreto in orbita Lazio nelle ultime settimane quello di Alessio Romagnoli, che a tre mesi dalla scadenza del contratto con il Milan non ha ancora deciso quale sarà la sua strada. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei il difensore rossonero è combattuto: Tare e Lotito hanno cominciato a dialogare con lo staff di Raiola da inizio febbraio, bisognerebbe pareggiare l'offerta di 3 milioni come base fissa avanzata dal Milan per il rinnovo. Proprio per studiare e definire meglio le questioni economiche è previsto un nuovo incontro nei prossimi giorni, bisogna premere sull'acceleratore se si vuole portare Romagnoli nella sua squadra del cuore.