Calciomercato Lazio: vertice in vista per Mayoral, ancora attesa per Kumbulla

Solo due gare e poi sarà calciomercato. Ovvio che la Lazio si stia muovendo già da tempo in questa ottica: gli obiettivi sono chiari e tra tutti c’è quello di Kumbulla. Proprio ieri i biancocelesti hanno sfidato il Verona e allora quale migliore occasione per tornare a parlare della questione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il ds Tare ha incrociato il patron degli scaligeri Setti a bordo campo prima del match per “confermare” quella che è l’offerta della Lazio per il gioiellino classe 2000: 22 milioni più il cartellino di André Anderson, che la società valuta 10 milioni, per un totale di 32. Dall’altro lato però il Verona vorrebbe altri cinque milioni cash e c’è anche da considerare l’offerta dell’Inter che ammonta a 30 milioni più il cartellino di Salcedo e un baby primavera. Tare ha poi incontrato Kumbulla anche in tribuna, il calciatore è out per infortunio, un segnale di piena sintonia tra giocatore e ds.

MAYORAL – L’altro obiettivo è invece Borja Mayoral e quello di oggi potrebbe essere un giorno molto importante su questo fronte. La società infatti incontrerà i procuratori del calciatore per il quale sono stati offerti 15 milioni a fronte dei 20 richiesti dai madridisti. Il profilo di Mayoral è quello scelto per rinforzare l’attacco per il prossimo anno e potrebbe arrivare a Roma anche una seconda punta, a patto che per uno che entra ci sia un attaccante che esca. Nel reparto offensivo il calciatore che potrebbe partire è Caicedo, Immbile è per ovvie ragioni un intoccabile.

