Champions League, Lazio quale avversaria agli ottavi? Il Real in pole: lo dice la matematica...

Quale sarà l’avversario della Lazio agli ottavi di Champions League? Chi sarà accoppiato ai biancocelesti lunedì? L’urna di Nyon quale responso darà? Comunque vada la rivale sarà ostacolo durissimo. La prima fascia è composta da top club, nessuna sorpresa al primo posto dei gironi, come era accaduto negli anni scorsi quando era possibile trovare Valencia (2019), Porto (2018), Besiktas (2017) o Leicester (2016). La Lazio ha sei carte disponibili da estrarre dal mazzo delle teste di serie, Immobile e compagni sfideranno una tra Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Liverpool e PSG. Ma attenzione, non tutte partono sullo stesso piano. Secondo i calcoli di MisterChip, account Twitter noto nel settore e statistico anche di AS, Espn e Onda Cero, infatti, l’avversaria più probabile sulla strada della Lazio è il Real Madrid con il 25,688% di possibilità d’incrocio.

LE ALTRE - I calcoli, combinati con gli altri possibili accoppiamenti delle altre squadre dicono dunque che sono i Blancos l’avversario con maggiori chance di sfidare la Lazio. La squadra di Zidane, infatti, agli ottavi avrà solo quattro scelte: Lazio, Atalanta, Lipsia e Porto. Segue il Bayern Monaco con il 20,847% di possibilità, i tedeschi non potranno incrociare ben tre squadre di seconda fascia come Lipsia, Gladbach e Atletico. Le altre possibili avversarie laziali sono decisamente più staccate e quindi meno probabili. Dietro a Real e Bayern c’è infatti il PSG (13,646%), incollato il Chelsea (13,464%), quinto il Liverpool (13,283%). Ultimo infine il Manchester City con il 13,071%, poiché l’unico incrocio impossibile è quello con il Porto (stesso girone) con sette seconde a disposizione dei Citizens. È dunque la squadra di Guardiola, secondo i calcoli, l’avversaria meno probabile per la Lazio. Il sorteggio rispetterà la matematica o seguirà altre strade? Bisognerà aspettare lunedì per conoscere la verità.

Pubblicato ieri alle 16:30