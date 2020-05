Covid-19, la storia dell'infermiera Claudia: "Il virus passerà, Lulic 71 è per sempre" - FT

Vi abbiamo raccontato in questi giorni le storie di tanti coraggiosi infermieri e membri delle strutture sanitarie italiane, in prima linea nella lotta al Covid-19. Tutte avevano dei protagonisti maschili, ma nel mondo non ci sono solo eroi. Anche tante eroine, pronte a mettere nel proprio lavoro la stessa passione e il medesimo coraggio. È il caso di Claudia, infermiera del reparto di terapia intensiva del Policlinico Tor Vergata. Anche lei ha voluto condividere con noi la difficoltà di questi giorni, sottolineando ancor di più il sorriso utilizzato per combattere la tensione. Anche lei ha portato un po' di Lazio in corsia. E l'ha fatto scrivendo sulla propria tuta il nome di Senad Lulic. Il numero scelto, però, non è stato quello realmente sulla schiena del capitano biancoceleste, bensì uno a cui i tifosi capitolini sono ancor più affezionati, il 71. Perché se la battaglia contro il Coronavirus prima o poi sarà solamente un brutto ricordo nella mente di tutti noi, l'impresa della Lazio quel 26 maggio del 2013 è destinato a rimanere ben impresso nella mente di chiunque, come un'eredità da tramandare di padre in figlio. "Il Covid-19 passerà, Luli 71 è per sempre". Grazie Claudia!

Fiorentina, Iachini: “Ripresa allenamenti? Antipatico differenziare per regione”

Serie A, le date della ripresa: tutte le ipotesi per finire il campionato

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 2/05